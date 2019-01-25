Son Dakika Haberleri: Kartal Dragos Sahili'nde Kıyıya Vurmuş Kadın Cesedi Bulundu

Kartal Dragos Sahili'nde Kıyıya Vurmuş Kadın Cesedi Bulundu

2 saat önce

Kartal Dragos Sahili'nde Dragos Sosyal Tesisleri yanındaki marinada kıyıya vurmuş kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Kartal Dragos Sahili'nde Kıyıya Vurmuş Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Kartal Dragos Sahili'nde Dragos Sosyal Tesisleri yanındaki marinada kıyıya vurmuş kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 15.00 sularında Kartal ilçesi Dragos Sahili'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Dragos Sosyal Tesisleri yanındaki bir marinada o sırada teknede olan vatandaşlar, teknelerinin yanında kıyıya vurmuş bir kadın cesedi olduğunu gördü. Ardından hemen polise haber verdiler. Polisler olay yerine gelerek incelemelerine başladı. Ardından deniz polisi de inceleme için marinaya geldi. Cesedin çıkarılması için olay yeri inceleme ekipleri ve savcı beklendi. Cesedin üzerinde ilk incelemelerde herhangi bir darp veya yaralama izi olmadığı görüldü. Kimliği belirsiz kadının 35-40 yaşlarında olduğu öğrenildi. Ceset, 112 ekipleri tarafından Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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