Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın - Son Dakika
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Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın

28 dakika önce

Kartal'da Dragos sahilinde demirli bir teknede çıkan ve diğer teknelere sıçrayan yangın söndürüldü.

Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın, System.String[]

Kartal'da Dragos sahilinde demirli bir teknede çıkan ve diğer teknelere sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki 5 tekneye daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Teknelerden zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 6 tekne kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kartal, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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