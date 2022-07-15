Kartal E-5'te çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri refüje girdi - Son Dakika
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Kartal E-5'te çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri refüje girdi

15.07.2022 19:07

Kartal E-5'te çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri refüje girdi Kartal E-5 karayolunda, arızalanan beton pompasını çeken bir beton mikseri kontrolden çıktı.

Kartal E-5'te çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri refüje girdi

İSTANBUL - Kartal E-5 karayolunda, arızalanan beton pompasını çeken bir beton mikseri kontrolden çıktı. Beton mikseri ile arkasındaki beton pompası yolun sağ şeridinden sol şeridine kaydı. Beton mikseri, sol şeritteki bir otomobili de sürükleyerek refüje girdi. Kazada yaralanan olmazken beton pompasında bulunan kişi şok geçirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kartal'da E-5 karayolunda Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Hacıoğulları'na ait Mercedes markalı 34 BBZ 553 plakalı beton mikseri, Hacıoğulları'na ait olan ve arızalanan bir beton pompasını çekerek yolda ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Arkasındaki beton pompası ile beraber yolun sağ şeridinden sol şeridine doğru kayan beton mikseri, sol şeritte ilerlemekte olan Ford markalı 34 HA 9137 plakalı otomobile çarptı. Beton Mikseri çarptığı otomobili de sürükleyerek yol ortasındaki refüje çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde ve beton mikserinde maddi hasar meydana geldi. beton pompasında bulunan bir kişi ise şok geçirdi. Şok geçiren ve yere yatan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen kurtarıcı aracı ile ve çekici ile çekilerek olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal E-5'te çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri refüje girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal E-5'te çarptığı otomobili sürükleyen beton mikseri refüje girdi - Son Dakika
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