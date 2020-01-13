Kartal Edebiyat Günleri sona erdi - Son Dakika
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Kartal Edebiyat Günleri sona erdi

6 saat önce

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Kartal Edebiyat Günleri', Masal Müzesi ve Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliklerle sona erdi.

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Kartal Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Kartal Edebiyat Günleri', Masal Müzesi ve Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliklerle sona erdi.


10-11-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinin söyleşilerine ev sahipliği yapan Kartal Edebiyat Günleri, 12 Ocak'ta gerçekleştirilen söyleşilerin ardından sona erdi. Üç gün boyunca İstanbulluların edebiyat ve sanata doyduğu organizasyona ülke çapında tanınmış yirmi altı yazar, şair, gazeteci ve sanatçı konuşmacı olarak katıldı.


Masal Müzesi, Gülten Dayıoğlu ve Rhea Çiğdem'in söyleşileri ile renklendi


12 Ocak Pazar gününün ilk söyleşisi, Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleşti. 'Müzede Canavar Yokmuş' kitabı ve aynı adı taşıyan söyleşi ile Hüsne Rhea Çiğdem, bir nevi müzelere ya da sanat kurumlarına adım atmadan önce çocukların okuyabileceği bu başlangıç kitabı ile bir çocuğun müzeye girdiğinde ne tür eserlerle, hangi kavramlarla karşılaşacağını paylaştı. Hüsne Rhea Çiğdem'in ardından okurları ile buluşan Gülten Dayıoğlu, 'Nereden Nereye' adlı keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Yazar Gülten Dayıoğlu'nun kitaplarını da imzaladığı söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Hasan Ali Yücel Sahnesi, final günü de sevilen isimleri ağırladı


Masal Müzesi'nde çocuk kitapları yazarları, minik kitap kurtları ve aileleri ile renkli söyleşiler gerçekleştirirken; Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde ise Nalan Çelik-Ali Rıza Gelirli 'İnsan Soyunun Edebi Halleri', Onur Caymaz 'Söyle Juliet Sana Ne Yaptık', Fuat Sevimay-Faruk Duman- Ercan Yılmaz' 'Ada ve Taşra' ile adlı söyleşileri ile sevenlerinin karşısındaydı.


Akşam saatlerinde Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Haydar Ergülen- Şükrü Erbaş'ın, 'Şiir, İnsanlık Hali' söyleşisi, Kartal Edebiyat Günleri'nin finalini, şiirsel bir atmosfere taşıdı. Ardından Mine Söğüt ve Serkan Türk 'Korkular ve Gergedanlar' isimli söyleşi ile kendi yaşamlarından kesitler sundu. Söğüt; ev içlerindeki, ailelerdeki, orta sınıf hayatlardaki, toplumsal olaylardaki öfkeyi, örselenmişliği, baskıyı ve itirazı dillendiği öykülerden oluşan "Gergedan" kitabı ile alakalı olarak da okurlarının sorularını yanıtladı.


Kartal Edebiyat Günleri'nin final söyleşisi ise Hakan Günday ile 'Yazarak Düşünmek' oldu. Salonu dolduran kalabalığa yazma ihtiyacını ilk hissettiği ve eyleme geçirdiği anı, felsefi bir sunumla anlatan yazar, yazın hayatına nasıl adım attığının öyküsünden bir süre sonra bunun nasıl en zaruri ihtiyaç haline geldiği hakkında merak edilenleri okurlarıyla paylaştı.


Söyleşilerin sonunda Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve Adem Uçar sahneye çıkarak yazarlara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen plaket takdiminde bulundu. Ardından her yazar, kitaplarını okurları için imzaladı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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