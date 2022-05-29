Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu

29.05.2022 12:13

Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu Kartal'da kurulan ekolojik pazarda yaz şenliği düzenlendi.

Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu

İSTANBUL - Kartal'da kurulan ekolojik pazarda yaz şenliği düzenlendi. Şenlikte fide diken çocuklar, hem öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Kartal Belediyesi ve Buğday Derneği tarafından 2009 yılında kurularak ekolojik tarımla üretim yapan üreticinin, tüketici ile aracısız buluşmasını sağlayan Kartal Belediyesi Yüzde 100 Ekolojik Pazar'da yaz şenliği düzenlendi. 'Çocuğunu ve içindeki çocuğu al gel' sloganıyla düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müzisyen Alper Pınarbaşı çocuklara ve ailelere akordeon eşliğinde müzik keyfi yaşattı. Etkinliğe katılanlara patlamış organik mısır, çeşitli meyve ve sürpriz ikramlarda bulunuldu. Şenliğe katılan çocuklar fide dikti. Can suyu vererek fideleri toprakla buluşturan minikler, hem öğrendi hem de eğlenceli dakikalar geçirdi. Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı şenlikte renkli görüntüler oluştu.

"Çocukların toprağa dokunmalarını sağlamak istiyoruz"

Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Koordinatörü Ziraat Mühendisi Deniz Öztürk, "Biz dönem dönem ekolojik pazarlarda böyle etkinlikler yapardık. Hem çocuklara tarımı anlatmak için, hem de toprağa dokunmalarını sağlamak için. Bir de onlara sorumluluk veriyoruz, bitkiyi yetiştirmeyi, su vermeyi, büyüdüğünü görmeyi, dalından bir şey almayı deneyimlemiş oluyorlar. Pandemi sürecinde durgun dönem geçirmiştik. Tekrar hareketlenelim dedik. Kartal Belediye Ekolojik Pazarı olarak böyle bir etkinlik yaptık. Güzel de oldu. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. İkramlıklarımız var, hepsi organik. Organik mısır patlatıyoruz. Eğlenceli ve güzel bir gün oluyor" dedi.

Kardeşiyle birlikte fide diken Merve Nihal Şen isimli çocuk ise, "Bir yandan şaşkınım, bir yandan heyecanlıyım, bir yandan da mutluyum. Kardeşim de uzun zamandır bir şey ekmek istiyordu zaten" diye konuştu.

Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu
Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu
Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu
Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu

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Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Buğday, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal Ekolojik Pazar'da düzenlenen Yaz Şenliği'nde minikler fideleri toprakla buluşturdu - Son Dakika


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