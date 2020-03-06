Kartal evinde uçtu - Son Dakika
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Kartal evinde uçtu

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Müsabaka siyah-beyazlı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boyd'un ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Burak'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARI

63. dakikada Gerson'un sağ taraftan ortasında Orgill'in indirdiği topla buluşan Lukasik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

76. dakikada Gerson'un pasında Faty'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem Ljajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gerson, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler ilk önce ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle faul, ardından da VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx

Beşiktaş: Karius xx, Lens xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, Boyd xx, Boateng xx (Diaby dk. 66 xx), N'Koudou xx (Ljajic dk. 78 xxx), Burak xx (Umut dk. 90 ?)

Yedekler: Utku, Roco, Güven, Erdoğan, Necip, Rıdvan, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla xx (İlhan dk. 90+1 x), Faty xx, Lukasik xx (Scarione dk. 74 ?), Michalak xx, Sedat xx (Lobjanidze dk. 68 xx), Rodrigues xx, Orgill xx

Yedekler: Korcan, Alihan, Mahmut, Orkan, Cebrail, Aydın, Boada

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Burak Yılmaz (dk. 6), Ljajic (dk. 88) (Beşiktaş), İlhan (dk. 90+3 pen.) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Sergen Yalçın (T.D.) (Beşiktaş), Orgill, Lukasik, Sedat, Faty (Ankaragücü)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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