Kartal görenleri şaşkına çeviren kaza (1) - Son Dakika

Kartal görenleri şaşkına çeviren kaza (1)
6 saat önce
KARTAL İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.
KARTAL İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:47 Kaynak: DHA
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