KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA - Son Dakika

KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

6 saat önce

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,DHAKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,DHA

Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

Kartal, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:55 Kaynak: DHA

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