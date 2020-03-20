KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA - Son Dakika

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,DHA

Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.