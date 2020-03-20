(KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA - Son Dakika
Son Dakika Güncel (KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA - Son Dakika

(KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

7 saat önce

İlkay DİKİCİ / Kartal'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı.

(KARTAL GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA, System.String[]

İlkay DİKİCİ/

Kartal'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası köprüye takıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kartal İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysi Koçak'ın kullandığı 34 PJ 2306 plakalı bir kamyonet, virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası, o sırada altından geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri kamyoneti köprünün altına iple bağladı. Kaza nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Aracın sürücüsü Veysi Koçak, "Bu güzergahı her zaman kullanıyordum. Yaklaşık 1 aydır geçmedim. Yeni geçtiğimde fark etmedim. Sıkışıp kaldım. Allah'a şükür yaralanmadım." dedi. Kamyonet, ekiplerin çalışmasıyla takıldığı yerden kurtarılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sıkışan kamyonetten detaylar

-Alt geçitten detaylar

- İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Sürücü Röportajı


Kartal, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:08 Kaynak: DHA

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