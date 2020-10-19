Son dakika haber! Milas'taki yangın söndürme helikopterinin görev süresi sona erdi - Son Dakika

Milas ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele için konuşlandırılan ve bu yıl ilk kez kullanılan Mİ-26 tipi yangın söndürme helikopterinin görevi süresi doldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milas'ta 1 Temmuz'da konuşlandırılan dünyanın en büyük helikopteri unvanına sahip helikopterin görevi sona erdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının yanında Antalya, İzmir, Çanakkale, Kastamonu, Zonguldak, Adana ile son olarak Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında da çalışan "Kartal Helikopter", görev süresinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz hafta sonu bölgeden ayrıldı.

Rusya'dan kiralanan helikopter, 11 yabancı personel ile 1 Türk pilot olmak üzere 12 personelle görev yaptı. 15 ton su atma kapasitesine sahip helikopterin orman yangınlarındaki performansından memnun kalındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, helikopter personeline orman yangınlarında göstermiş oldukları başarılı ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yangınlara kısa sürede müdahale ettiklerini vurgulayan Yaprak, "Dünyanın en büyük helikopter unvanına sahip Mİ-26 tipi yangın söndürme helikopteri bu yıl ülkemizde ilk kez orman yangınlarıyla mücadelede kullanıldı. Genel Müdürlüğümüzce kiralanıp Bölge Müdürlüğümüz emrinde Milas'ta konuşlandırılan helikopter yangınlarda çok başarılı performans gösterdi." ifadelerini kullandı.