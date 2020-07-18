Kartal heykeliyle fotoğraf çektirmek için 300 kilometre yol geldi

FANATİK Beşiktaş taraftarı Zafer Baran, 300 kilometre yol katederek, Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'ndaki ardıç ağacı dallarından yapılmış kartal heykeli önünde Beşiktaş formasıyla poz verdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan fanatik Beşiktaş taraftarı Zafer Baran, Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda bulunan ve ardıç ağacı dallarından yapılan kartal heykelinin önünde fotoğraf çektirmeye karar verdi. Bir arkadaşından duyduğu kartal heykelinin önünde Beşiktaş formasıyla poz vermek isteyen Baran, araçla yaklaşık 300 kilometre yol yapıp Lisinia'ya geldi. Kartal heykeli önünde siyah-beyazlı formasıyla fotoğraf çektiren Zafer Baran, "En büyük Beşiktaş" sloganı da attı.Zafer Baran, "Özellikle kartalın önünde fotoğraf çektirmek için Aydın Söke'den geldim. Proje alanı çok güzel, kartal daha güzel. En büyük Beşiktaş" dedi.