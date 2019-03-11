Son Dakika Haberleri: Kartal Hocasını Arıyor

Kartal Hocasını Arıyor

54 dakika önce

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor.

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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında takımın başına getirilmesi planlanan isimler üzerinde yoğunlaşacak. Adaylar arasında Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı var. Beşiktaş'ta gündem teknik direktör. Şenol Güneş'in 1 Haziran itibariyle A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak. Siyah-beyazlılarda liste başı, Alanyasporla oldukça iyi bir grafik çizen Sergen Yalçın bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın efsane yıldızlarından olan Yalçın, taraftarın da istediği bir isim. Listede bulunan bir diğer isim ise lider Başakşehir'i adım adım şampiyonluğa götüren Abdullah Avcı. Avcı ismi yönetimin gündeminde olsa da tecrübeli çalıştırıcı için sezon sonu beklenecek.

TRİBÜNLER 'GUTİ' DİYOR

Beşiktaşlı taraftarlar, Atiker Konyaspor karşılaşması sırasında siyah-beyazlıların yardımcı hocası Guti için sevgi gösterisinde bulunurken, bu duruma yöneticiler de kayıtsız kalmadı. Daha önce yapılan toplantılarda takımı Guti'ye emanet etme önerisi de taraftarın olumlu tepkisiyle pekişti. Yönetimin yarısına yakını, takımı tanıyan ve sezon boyunda futbolcularla diyaloğunu çok iyi noktaya getiren Guti'nin bu işin altından kalkacağı yönünde görüş bildirdi.

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Güncel
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