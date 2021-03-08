"Kartal'ı kadın dostu bir kent haline getireceğiz" - Son Dakika

"Kartal'ı kadın dostu bir kent haline getireceğiz"

08.03.2021 13:45

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir kutlama mesajı yayınlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'ı kadın dostu bir kent haline getirmek amacı ile büyük bir kararlılık sergileyeceğiz ve kadınların sosyal yaşam içerisindeki haklarının sağlanması ve artırılması yönünde kalıcı...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir kutlama mesajı yayınlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'ı kadın dostu bir kent haline getirmek amacı ile büyük bir kararlılık sergileyeceğiz ve kadınların sosyal yaşam içerisindeki haklarının sağlanması ve artırılması yönünde kalıcı adımlar atacağız" dedi.

Her insana eşit olarak tanınan temel hak ve özgürlüklerin, cinsiyet ayrımı olmaksızın kazanılması adına medeniyetler tarihi boyunca önemli mücadeleler verilmiştir diyen Başkan Gökhan Yüksel, "Günümüzde kadın hakları, çağdaş insan hakları çerçevesinde yasalar altında güvence altına alınsa da ne yazık ki bu hakları kullanma konusunda kadınlar hala ciddi sorunlar yaşamakta, cinsiyet eşitliği anlamında büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bizler bu ayrımcılığa ve şiddete karşı, güçlü bir irade gösterme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kadınların güçlü, güvenli ve özgür bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için kentimizi "Kadın Dostu Kent" haline getireceğiz" dedi.

"KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU BÜNYESİNDEKİ ACİL YARDIM HATTININ UZMANLIĞINDAN FAYDALANILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALADIK"

Yakın zamanda İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek kadınların gündemini kente taşıma çabamız oldu. Ayrıca Kartal'da yaşayan kadınların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştıracak şekilde, Kadın Dernekleri Federasyonu bünyesindeki acil yardım hattının uzmanlığından faydalanılması amacıyla kurumlar arasında iş birliği protokolü imzaladık.

Önümüzdeki süreçte bu konuda önemli çalışmalara devam ederek Kartallı kadınların sosyal yaşam içerisindeki haklarının sağlanması ve artırılması yönünde kalıcı adımlar atacağız. Kadın hakları mücadelesinin sembolü olan bu özel günde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün: "Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur." söylemini de hatırlatarak, başta Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan kadınların, daha sonra tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."


Kartal'ı kadın dostu bir kent haline getireceğiz

Kadınlar Günü, Kadın Hakları, Gökhan Yüksel, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kartal'ı kadın dostu bir kent haline getireceğiz' - Son Dakika


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