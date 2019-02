Kartal'ı Yaşanacak En Güzel İlçe Yapacağız"

Ak Parti Kartal Belediye Başkanı Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'ı yaşanacak en güzel ilçe yapmak için güçlü ve adil bir yönetim anlayışıyla aday olduğunu belirtti. Taşyürek, "Projelerimiz hazır. Bütün mahalleleriyle Kartal çok daha güzel olacak" dedi.



Türkiye'ye Kartal'dan yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini belirten Ak Parti Kartal Belediye adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'ı herkesin yaşamaktan memnun olacağı bir ilçe yapmanın en büyük ideali olacağını ifade etti. Tüm tecrübesini Kartal'ın refahı için kullanacağını söyleyen Ebubekir Taşyürek, özel sektör, belediyecilik ve ekonomi alanlarındaki deneyimleri ile Kartal'ın hizmetkarı olmanın kendisi için en yüksek onur olacağını belirtti.



"MOBİL TEKNOLOJİ DAHİL HER ALANDA EN YENİLİKÇİ HİZMETLER KARTAL'DA OLACAK"



Dijital belediyeciliğin hayatı kolaylaştırdığını vurgulayan Ebubekir Taşyürek, "Kartal'ı tüm akıllı belediye uygulamalarıyla destekleyeceğiz. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği dönemde Kartal'ın bu büyük yarışta geride kalmasına müsaade edemeyiz. Mobil teknoloji dahil her alanda en yenilikçi hizmetler Kartal'da olacak. Çevreye hassas, geri dönüşüm odaklı, doğaya duyarlı belediyecilik anlayışıyla bütün sorunları çözeceğiz. Sıfır atık projelerimiz dahil tüm planlamalarımızı yaptık. Kartal'ı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.



"ORTAK AKIL VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI HAKİM OLACAK"



"Gönüllere hitap eden, vatandaşına daha yakın, çözüm odaklı olmaya öncelik vererek çalışmalarımızı Kartal'ın her yerine yaygınlaştıracağız" diyen Taşyürek, "Ortak akıl ile şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olacağız. Tevazuumuzdan, samimiyetimizden ve gayretimizden asla ödün vermeyeceğiz. Her zaman önce vatandaş diyeceğiz. Tüm çalışmalarımızı tasarruf ve değer üretme anlayışıyla şekillendireceğiz ve bu anlayışımızı bir ilke haline getireceğiz" dedi ve kazananın kendileri değil Kartal ve vatandaş olacağını hatırlattı. - İstanbul

