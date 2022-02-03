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Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi - Son Dakika

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi

03.02.2022 21:47

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne, vatandaşın hizmetinde kullanılmak üzere 20 adet yeni araç kazandırıldı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi

İSTANBUL - Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne, vatandaşın hizmetinde kullanılmak üzere 20 adet yeni araç kazandırıldı. Düzenlenen törende dualar eşliğinde kurban olarak koç kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne 20 yeni aracın teslimi yapılan törenle gerçekleşti. Törende okunan dualar eşliğinde kurban olarak koçlar kesildi. Törene, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve Kartal Müftüsü Mustafa Öztürk katıldı. Törene katılan Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, "Emniyet olarak vatandaşa en iyi şekilde hizmet sunabilmek adına araçlarımızı sizlerin de desteğiyle yenilemeye çalışıyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi

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Hisarcık, Tragger, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için kurban kesildi - Son Dakika
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