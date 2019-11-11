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Kartal ilk kez artı averajda

6 saat önce

Denizlispor'u Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 18 yapan Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez averajını artı yaptı.

Kartal ilk kez artı averajda, System.String[]

Denizlispor'u Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 18 yapan Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez averajını artı yaptı.

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk haftada sadece 5 puan toplayarak ligin dibine demir atan Beşiktaş, ardından çıktığı 5 maçta hanesine yazdırdığı 13 puanla zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve ligde iddialı bir konuma geldi. Dün oynanan mücadelede taraftarı önünde Denizlispor'u Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, 11. hafta itibariyle bu sezon ligde ilk kez artı averaja geçti. Özellikle ilk 3 deplasman maçında aldığı yenilgiler, Beşiktaş'ın averajını olumsuz etkilerken, son haftalarda rakip forvetlere geçit verilmemesi sonrasında, siyah-beyazlılar averajı da düzeltti. Geride kalan 11 maçta kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, bu gollerin 12'sini ilk 6 haftada yerken, kalan 5 maçta ise meşin yuvarlağı kalesinden yalnızca 1 kez çıkardı. Beşiktaş, topladığı puanların yanı sıra averajını da toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez artı averaja çıktı. Denizlispor karşılaşması öncesinde averajı 0 olan siyah-beyazlılar, 1-0 kazanılan maçla birlikte averajını da +1 yaptı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Denizlispor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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