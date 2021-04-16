Kartal'ın camilerinde Ramazan temizliği - Son Dakika

Kartal'ın camilerinde Ramazan temizliği

İSTANBUL - Korona virüs salgınından vatandaşları korumak amacı ile Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayan Kartal Belediyesi, ülke genelinde salgının artış göstermesiyle birlikte tedbirlerini daha da yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tekrarlayan hijyen çalışmaları kapsamında bu kez de Cuma namazı öncesi tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttü.

Kartal genelinde şimdiye kadar 14 milyon metrekareyi aşkın kapalı alanı, nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte eden Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde yinelediği çalışmalarına bu kez Ramazan Ayı'nın ilk Cuma namazının kılınacağı camilerde devam etti.

Kartal'ın 20 mahallesinde yer alan camileri tek tek ziyaret eden ekipler, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda, gönül rahatlığı ile yapabilmeleri için kapsamlı bir hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Camilerin ortak kullanım alanlarında detaylı iç ve dış temizlik gerçekleştiren ekipler, bir yandan da ortak kullanım alanları ve yüzey temasının olabileceği alanların tamamı ile cami dışında kalan bahçe alanlarını, bankları, abdest alınan bölümleri de titizlikle dezenfekte etti. Camilere gelen cemaatin dokunabileceği duvarlar, merdivenler, korkuluklar, ayakkabılıklar, kapılar, tırabzanlar, dezenfektan üniteleri de temizlik ve dezenfekte işleminden payını aldı. Ekiplerin periyodik çalışmaları, Ramazan Ayı boyunca devam edecek.