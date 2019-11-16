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Son Dakika Yerel Kartal'ın çevreci minikleri, 'Bir Kitap Bir Fidan' etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Kartal'ın çevreci minikleri, "Bir Kitap Bir Fidan" etkinliğinde buluştu

6 saat önce

Kartal'ın çevreci minikleri, "Bir Kitap Bir Fidan" etkinliğinde buluştuİSTANBUL - Kartal Belediyesi Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na özel "Bir Kitap Bir Fidan" etkinliği gerçekleştirildi.

Kartal'ın çevreci minikleri, "Bir Kitap Bir Fidan" etkinliğinde buluştu

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na özel "Bir Kitap Bir Fidan" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuklar hem kitap okudu hem de fidan dikmeyi öğrendi.

Kartal'da bulunan bir AVM'de gerçekleştirilen etkinliğe Sabri Taşkın İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında Sabri Taşkın İlkokulu'nun dördüncü sınıf öğrencileri AVM içerisinde hazırlanan özel alanda dünya klasikleri arasından seçilen kitapları okudu. Çocuklar kitaplarını okuduktan sonra ise Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kendilerine hediye edilen fidan ve tohumlu kalemlerden nasıl bitki yetiştirebileceklerini ve onları nasıl koruyabileceklerini anlattı.

Etkinlik sonunda çocuklar, ellerindeki dövizlerde yazan "Yeşilden Maviye Bu Yaşam Bizim" sloganı atarken, alışveriş merkezini ziyaret eden vatandaşlar da alkışları ile çevreci miniklere destek oldu.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Kars, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası bu hafta. Bizde Kartal Belediyesi olarak kitaplar konusunda çok fazla projemiz var. Bunlarda bir tanesi 'Atığını Getir, Kitabını Götür, Kitaplar Kartal'dan Okuması' sizden projesi. Biz biliyoruz ki her çocuk aslında birer fidan. ve bunun ile beraber 1 ton kullanılmış kağıdın geri dönüşümü ile 17 tane çam ağacı kesilmesini engelliyoruz. Bu yüzden bugün çocuklarımız ile beraber çocuklarımıza dünya klasiklerimizden kitap verdik. Bununla beraber birer fidan hediye ettik. ve okulları boyunca kullanabilecekleri tohumlu kalem hediye ettik" dedi.

Kartal'ın çevreci minikleri, Bir Kitap Bir Fidan etkinliğinde buluştu

Kartal Belediyesi, Kartal, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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