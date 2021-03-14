Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi - Son Dakika

Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi

14.03.2021 18:28
Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi, System.String[]

Kartal Belediyesi, pandemi döneminde cansiperane çalışan sağlık emekçilerine 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla moral desteği sağlaması amacı ile farkındalık yaratacak bir çalışmaya imza attı.

Kartal Belediyesi, pandemi döneminde cansiperane çalışan sağlık emekçilerine 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla moral desteği sağlaması amacı ile farkındalık yaratacak bir çalışmaya imza attı. Kartal'ın en işlek caddelerinden biri olmasının yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapan İstasyon Caddesi'nin duvarları, 'filyasyon' adı verilen resimler ile renklendirildi.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü Koordinatörü Ressam Murat Havan ve yönetimdeki ekip tarafından hayat bulan çalışma, hem farkındalık yaratmayı amaçlıyor hem de salgın sürecinde gece gündüz demeden, kendi yaşamlarını hiçe sayarak büyük bir özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür mahiyeti taşıyor.

"KIYMETLİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN 14 MART TIP BAYRAMI'NI KUTLUYORUZ"

Yürütülen çalışma ile caddenin duvarları; kahraman doktorların, hemşirelerin ve sağlık personelinin rengarenk tasvirlerinden oluşan resimler ve grafitileri içeriyor. Caddeden geçerken gördükleri resimlerler karşısında beğenilerini ifade eden vatandaşlar da Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e bu özel anlama sahip çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel, "İlçemizde pandemi koşullarında en ön saflarda yer alarak; ailelerinden uzak kalan, yorgun düşen, stresli ve zorlu koşullarda çalışan, hatta mesai arkadaşlarını yitiren hekimlerimizin ve sağlık personelimizin verdiği mücadelenin bizzat tanığıyım. Her koşulda onların yanında olmak için büyük bir gayret gösterdik. Vermiş oldukları özverili ve cefakar mücadeleyi yaşatmak amacıyla bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Sanat Akademisi öğretmenlerimizin hayat verdiği çalışmayı komşularımızla paylaşmak istiyoruz, bu vesile ile kıymetli sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz." diye konuştu.


Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi
Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi
Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi
Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi
Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi

Kartal Belediyesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'ın en işlek caddesi 'Filyasyon' adı verilen resimlerle renklendirildi - Son Dakika


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