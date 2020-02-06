Kartal'ın nüfusu 470 bin 676 kişiye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'ın nüfusu 470 bin 676 kişiye ulaştı - Son Dakika

Kartal'ın nüfusu 470 bin 676 kişiye ulaştı

7 saat önce

Türkiye'nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 nüfusu belli oldu.

Kartal'ın nüfusu 470 bin 676 kişiye ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 nüfusu belli oldu. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre bu yıl 1 milyon 151 bin 115 kişi artan Türkiye nüfusu, 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. 2018 yılında 461 bin 155 olan Kartal'ın toplam nüfusu ise bu yıl 9 bin 521 kişi artarak 470 bin 676 oldu.


Nüfusun yüzde 50,53'ünü kadınlar, yüzde 49,47'sini ise erkekler oluşturuyor


Kartal nüfusunun cinsiyete göre oranına bakıldığında 2018 verilerine göre; 233 bin 121 olan kadın nüfusu, 2019 yılında 4 bin 717 kişi artarak 237 bin 838'e ulaşırken; 228 bin 34 kişi olan erkek nüfusu 4 bin 804 kişi artarak, 232 bin 838'e ulaştı ve yüzde hesaplamasında da nüfusun yüzde 50,53'ünü kadınlar, yüzde 49,47'sini ise erkeklerin oluşturduğu açıklandı.


Kartal hakkında


İstanbul Anadolu yakasında, Marmara denizine kıyısı olan Kartal; Pendik, Sultanbeyli, Maltepe ve Sancaktepe ile komşu. Bizans dönemine dek tarihi izlenebilen Kartal'ın Osmanlı topraklarına dahil edilmesi, 15. yüzyılda gerçekleşiyor. 1888 yılında ise, İstanbul şehremaneti ( Osmanlı İmparatorluğu'nda "yerel yönetim" anlamına geliyor) sınırlarına katılıyor.


İstanbul'un en yüksek noktası olan Aydos Tepesi, yine bu ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Ayrıca şehrin iki büyük adalet sarayından biri (diğeri Çağlayan'dadır) olan Anadolu Adalet Sarayı, Kartal'a inşa edilmiştir.


Adalar'a yakın olması nedeniyle turistik açıdan değerli olan Kartal'da gezebileceğiniz yerler arasında; Kartal Sahili, Soğanlık Sokak'taki 18. yüzyıldan günümüze ulaşan Surp Nışan Ermeni Kilisesi, Kartal Tarihi Çarşısı, Dragos Tepesi ve çevresi, Kartal Camii, Yakacık Meydanı, Şehir Parkı ile Aydos Ormanı yer alıyor. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur
Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:54:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'ın nüfusu 470 bin 676 kişiye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]