Kartal'ın satranç şampiyonu belli oldu - Son Dakika

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen Yıldırım Satranç İlçe Birinciliği Turnuvası'na 130 sporcu katıldı.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla, Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-14 yaş aralığındaki çocuklara satranç eğitimi vermek amacıyla kurulan ve Kartal'ın ilk Satranç Akademisi olma özelliğini taşıyan Kartal Belediyesi Satranç Akademisi; İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte Kartal Belediyesi Yıldırım Satranç İlçe Birinciliği Turnuvası düzenledi.



Kartal Belediyesi Sahil Bina'da düzenlenen turnuvanın açılışına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş ve sporcular ile birlikte aileleri katıldı.



Turnuvanın açılışında başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Turnuvanın açılış hamlesini ise Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan yaptı.



Kartal Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen turnuvaya 7'den 77'ye 130 sporcu katıldı. 3+2 tempoda düzenlenen turnuva yaklaşık 6 saat sürdü.



Dereceye giren sporcuların ödüllendirildiği turnuvada dereceye giren sporculara para ödülleri ile birlikte derecelerine göre kupa ve madalyaları Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan ve Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş tarafından takdim edildi.



Dereceye giren sporcular;



Genel klasman



1- Emirhan Tarlabaşı



2- Uğur Barkın Tahaoğlu



3- Emre Dmeirbaş



Kartal ilçesi



1- Yağız Çınar Akın



2- Çağatay Aydoğdu



3- Ozan Aydoğan - İSTANBUL