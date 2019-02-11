Son Dakika Haberleri: Kartal'ın Tüm Sorunlarına Çözüm Getireceğiz"

Kartal'ın Tüm Sorunlarına Çözüm Getireceğiz"

2 gün önce

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Posta Dağıtım Merkezi, Dr. Beşir Akınal Huzurevi ve Yakacık Spor Kulübü ziyaretlerinde bulundu.

Kartal'ın Tüm Sorunlarına Çözüm Getireceğiz
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Posta Dağıtım Merkezi, Dr. Beşir Akınal Huzurevi ve Yakacık Spor Kulübü ziyaretlerinde bulundu. Taşyürek, Kartal'ın tüm sorunlarına çözüm getireceğini söyledi.

Kartal ilçesinde bulunan İstanbul Anadolu Yakası 1. Bölge Müdürlüğü Kartal ve Pendik Posta Dağıtım Merkezi'ni ziyaret eden AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, yaya yolu isteklerini en kısa zamanda gerçekleştireceklerini söyledi. Kartal Bölge Müdürü Emin Sipahi ve Posta Dağıtım Merkezi çalışanları ile de görüştü. Çalışanların 'İnşallah Kartal ilçemiz sizinle daha güzel ve yaşanılabilir olacak', 'Rabbim muvaffak eylesin. Başarılarınızın devamını nasip eylesin', 'İlçemiz sizinle daha güzel hizmetler görecek', 'Biz postacılar olarak ilçemizin hizmetlerden yoksun olduğunu çok iyi görüyoruz. İnşallah sizlerle bunlar giderilecek' sözleriyle uğurlandı.

HUZUREVİ SAKİNLERİNİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası 3 nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Derim ile bir araya geldi. Akabinde Dr. Beşir Akınal Huzurevi'ni ziyaret eden Taşyürek, huzurevindeki sakinler ve görevli personellerle görüştü. Huzurevi sakinlerinin sıkıntılarını ve isteklerini dinleyip, not alan Taşyürek, "Yapacağımız çevre düzenlemesi ile burayı daha güzel bir hale getireceğiz. Sahilde yapılmasını istediğiniz yaya yolunu da en kısa zamanda yapacağız" dedi.

SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ VE SPORCULARLA GÖRÜŞTÜ

Huzurevi ziyaretinin ardından Yakacık Spor Kulübü'nü ziyaret eden Taşyürek, burada alt yapıda bulunan sporcular ve velileri ile görüştü. Kulüp Başkanı Süleyman Tohumcu ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Avcı başta olmak üzere yöneticilerle bir araya gelen Taşyürek, Kulüp Başkanı Süleyman Tohumcu'nun kulübün bulunduğu bölgenin belediye olarak iyileştirilmesini, çocuklar ve gençler için spor tesisleri inşa edilmesi talebini not aldı.

BELEDİYE OLARAK TÜM YARDIMLARI YAPACAĞIZ

Tüm talepleri dinledikten sonra konuşan Ebubekir Taşyürek, "Özellikle uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede sporun yeri çok önemli. Bu konuda inşallah 31 Mart seçimleri sonrasında belediye olarak elimizden gelen tüm yardımları yapacağız. Çocuklar spor ile ayrıca ahlaken de terbiye görüyor. Sadece Yakacık mahallemizde değil, tüm mahallelerimizde spor tesisleri olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerekli yerlere spor tesisi inşası için planlarımız hazır" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

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