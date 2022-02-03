KARTAL'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI - Son Dakika

KARTAL'ın yüksek kesimlerinde bugün öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteroroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Bugün öğle saatlerinde ise Kartal'ın yüksek kesimlerine kar yağmaya başladı. Yağışın kent genelinde devam etmesi bekleniyor.

Kartal'da oturan Dilek Güç, Sabah 08.30 gibi baya yoğun kar yağışı oldu. Şimdi de sulu kar yağmaya başladı. Buranın şartları zor zaten ilk kar Aydos Ormanı'na yağıyor. dedi.