Kartal Kaymakamlığı'ndan iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama

Yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kartal'da gece saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen yangına ilişkin Kartal Kaymakamlığı bir açıklamada bulundu.

Kartal Kaymakamlığı'ndan gelen açıklamada, "Bugün saat 05.45'te ilçemiz Topselvi Mahallesi'ndeki atlı katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 6 kişi, 112 ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar E.A.H. ve Marmara Üniversitesi Pendik E.A. Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Sevk edilen yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olaya ilişkin idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.