Son Dakika Haberleri: Kartal Kaymakamlığı'ndan, iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama
Son Dakika 3. Sayfa Kartal Kaymakamlığı'ndan, iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama - Son Dakika

Kartal Kaymakamlığı'ndan, iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama

6 saat önce

Kartal'da gece saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen yangına ilişkin Kartal Kaymakamlığı açıklamada bulundu.

Kartal Kaymakamlığı'ndan, iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama, System.String[]

Kartal'da gece saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen yangına ilişkin Kartal Kaymakamlığı açıklamada bulundu.


Kartal Kaymakamlığı'ndan gelen açıklamada, "Bugün saat 05.45'te İlçemiz Topselvi Mahallesindeki altı katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir.


Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 6 kişi, 112 Ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar E.A.H. ve Marmara Üniversitesi Pendik E.A. Hastanesine sevk edilmiştir.


Sevk edilen yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.


Olaya ilişkin idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.


Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
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