Kartal, kışa hazır - Son Dakika
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Kartal, kışa hazır

7 saat önce

Kartal Belediyesi, meteoroloji tarafından bildirilen olası kar yağışı nedeniyle oluşacak buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamlayarak gereken tedbirleri aldı.

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Kartal Belediyesi, meteoroloji tarafından bildirilen olası kar yağışı nedeniyle oluşacak buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamlayarak gereken tedbirleri aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 farklı ekip ile hazırlık yapan Kartal Belediyesi, kar yağışına ve buzlanmaya karşı önlemini aldı.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, konuya ilişkin şu görüşlerine yer verildi:

"Vatandaşlarımızın olası kar yağışı ve yaşanacak buzlanma nedeniyle mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimizle hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz sabaha kadar görev başında olacak. Ayrıca Komşu İletişim Merkezimiz 7/24 çalışma esası ile görevinin başındadır. Komşularımız talep ve şikayetlerini bize '444 4 578' hattından iletebilirler."

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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