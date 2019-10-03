Son Dakika Haberleri: Kartal kışı rengârenk karşılıyor
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Kartal kışı rengârenk karşılıyor

2 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, ilçenin çehresini güzel ve bakımlı bir hale getirecek hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Kartal kışı rengârenk karşılıyor, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, ilçenin çehresini güzel ve bakımlı bir hale getirecek hizmetlerine aralıksız devam ediyor.


Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalardan ilçede bulunan merdivenler de nasibini alıyor. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kentteki altyapı çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak Üsküdar Caddesi üzerinde yer alan iki merdivenin bakımını gerçekleştirdi.


Basamakların gökkuşağı renklerine boyandığı çalışma sırasında merdivenlerin etrafında bulunan ağaç ve bitkilerin de budaması yapılarak bakımları gerçekleştirildi. 2 gün süren çalışmalar sonucu Yukarı Mahalle Kuyumcu Sokak ve Toprak Yol Çıkmaz Sokaklarını Üsküdar Caddesi'ne bağlayan merdivenler rengarenk ve bakımlı bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmaların ardından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, kışa hazırlanırken Kartal Belediyesi'nin söz konusu çalışmasının yaşadıkları alanın ruhunu değiştirdiğini söyleyerek Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini sundu.


Bir kenti yaşanabilir kılan özelliklerinden bir tanesinin de kent estetiği olduğuna vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise benzer çalışmaları, Kartal'ın tüm bölgelerine yayarak artıracaklarını ifade etti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
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