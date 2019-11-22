Kartal kritik virajda

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 3 maçlık galibiyetin ardından zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve Konya'da kayıp yaşamak istemiyor. Douglas ve Dorukhan dışında eksiği bulunmayan siyah-beyazlılarda, Abdullah Avcı ilk 11'i oluşturdu.



Milli maç dönüşü lige Konyaspor deplasmanında başlayacak olan Beşiktaş, ilk yarının kalan 6 maçında İstanbul dışındaki tek maçından galibiyetle dönmek istiyor. Lige kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son 5 maçta 13 puan toplayan ve son 3 lig mücadelesinde Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, puan durumunda 8. sırada yer almasına karşın, lider Sivasspor'un sadece 3 puan gerisinde yer alıyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu deplasmana ise eli güçlü gidiyor. Beşiktaş'ta zorlu karşılaşma öncesinde Douglas ve Dorukhan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Avcı, Konya deplasmanında ilk 11'i belirlemiş durumda. Karius'un kalede yer alacağı mücadelede siyah-beyazlıların savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'dan oluşacak. Atiba-Elneny ikilisinin ön liberoda yer alacağı Beşiktaş'ta Diaby, Ljajic ve N'Koudou, forvette forma giyecek olan Burak Yılmaz'la birlikte hücum hattını oluşturacak. Bu maç öncesinde Avcı'nın elinde Caner, Lens, Oğuzhan, Güven, Umut gibi hamle oyuncuları da bulunuyor.



4 sezondur deplasmanda kazanamıyor



Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı 4 sezon boyunca Konyaspor deplasmanında galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde ilk sezonun son haftasında şampiyonluğu garantilediği mücadelede Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Devam eden 3 sezonda ise Beşiktaş bu deplasmandan 3 beraberlikle ayrıldı. Son olarak 28 Aralık 2014 tarihinde bu deplasmanda galibiyete uzanan Beşiktaş, sonrasında çıktığı maçlarda ise 3 puan sevinci yaşayamadı. İki ekip bugüne kadar 44 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 22'sini Beşiktaş kazandı. 14 karşılaşma berabere biterken, Konyaspor ise sahadan 8 kez galibiyetle ayrıldı. Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanan 21 mücadelede ise Beşiktaş 7 kez, Konyaspor ise 3 kez kazandı. 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Douglas ve Dorukhan forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Ali Çamdalı sakat, Shengelia ise cezalı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın akşam saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. - İSTANBUL