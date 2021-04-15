Kartal kritik virajda - Son Dakika

Kartal kritik virajda

15.04.2021 14:20
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Süper Lig'in 35. haftasında ligin formda ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak zirvedeki farkı açmak istiyor.

Süper Lig'in 35. haftasında ligin formda ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak zirvedeki farkı açmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip kalan 8 maçında 17 puan toplaması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Alanyaspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle zirvedeki puan farkını açmayı başaran lider Beşiktaş, ligin formda ekiplerinden Ankaragücü'nü konuk edecek. Teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ın oturmasıyla birlikte çıktığı 10 lig maçından 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılarak hanesine 18 puan yazdırmayı başaran Başkent ekibi, düşme hattından da çıkarak 13. sıraya kadar yükseldi. 1 maçı eksik olmasına karşın Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş ise, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarındaki puan kayıplarının ardından Alanyaspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçti. Ancak bu karşılaşma öncesinde Sergen Yalçın'ın ekibinde forvet sıkıntısı yaşanıyor. Erzurum deplasmanında sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı. Milli takımdan sakat dönen Aboubakar ise henüz tam olarak hazır değil. Siyah-beyazlı ekipte, Ankaragücü karşısında Larin'in forvet olarak sahada olması bekleniyor.

Kartal'da 6 isim sınırda

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın sakatlıklarının bulunduğu Beşiktaş'ta 6 oyuncu ise sarı kart sınırında. BB Erzurumspor karşısında cezasını dolduran Josef de Souza ise bu maçla birlikte formasına kavuşacak. Ankaragücü'nde ise takımın önemli isimlerinden Endri Çekici cezalı. Ender Aygören'in de sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Rosier, Welinton, Dorukhan ve Larin kart sınırında. Bu isimlerden sarı kart gören olursa, Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde de Diousse, Voca, Paintsil ve Sarlija sınırda olan oyuncular. Bu isimler kart görmeleri halinde Denizlispor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

Sahasında 2 kez kaybetti

İki ekip, bugüne kadar tüm kulvarlarda 125 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 85 galibiyet alırken, 27 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü, 13 maçta gülen taraf oldu. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 63 maçta ise büyük bir üstünlüğe sahip. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 54 kez kazanırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında yalnızca 2 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ı 9 Kasım 1969 yılında İstanbul'da 3-2 yenen Başkent ekibi, diğer galibiyetini ise 17 Şubat 2002 tarihinde 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 14 karşılaşmada ise Beşiktaş kazandı. Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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