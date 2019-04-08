Kartal Mazbatasını Aldı

Bucalı İş Adamı Mustafa Kartal 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Buca Belediyesi Cumhur İttifakı MHP Meclis Üyesi seçildi. Mazbatasını aldıktan sonra, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret eden Kartal, 'uzun bir çalışma sonrası mazbatamızı alarak Sayın İl Başkanımız Veysel Şahin ve yönetimini ziyaret ettik. Bundan sonra sorumluluğumuz çok daha fazla. Buca için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Atılan her adımın takipçisi olacağız. Milliyetçi Ülkücü camianın ve Bucalı hemşerilerimizin sesi, nefesi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

Seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür eden Kartal, 'başta her daim bana destek olan eşim Makbule Kartal ve kızıma, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanımız Ömür Raşit Tayfur ve yönetimine, MHP İzmir İl Başkanımız Veysel Şahin ve yönetimine, Cumhur İttifakı için çalışan tüm Bucalılar ve İzmirlilere teşekkür ediyorum' dedi.