Son Dakika Haberleri: Kartal Mazbatasını Aldı

Kartal Mazbatasını Aldı

16 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir'in Buca İlçesinden Meclis Üyesi seçilen Mustafa Kartal mazbatasını aldı.

Kartal Mazbatasını Aldı, System.String[]

Bucalı İş Adamı Mustafa Kartal 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Buca Belediyesi Cumhur İttifakı MHP Meclis Üyesi seçildi. Mazbatasını aldıktan sonra, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret eden Kartal, 'uzun bir çalışma sonrası mazbatamızı alarak Sayın İl Başkanımız Veysel Şahin ve yönetimini ziyaret ettik. Bundan sonra sorumluluğumuz çok daha fazla. Buca için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Atılan her adımın takipçisi olacağız. Milliyetçi Ülkücü camianın ve Bucalı hemşerilerimizin sesi, nefesi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

Seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür eden Kartal, 'başta her daim bana destek olan eşim Makbule Kartal ve kızıma, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanımız Ömür Raşit Tayfur ve yönetimine, MHP İzmir İl Başkanımız Veysel Şahin ve yönetimine, Cumhur İttifakı için çalışan tüm Bucalılar ve İzmirlilere teşekkür ediyorum' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:01 Kaynak: Bültenler

Buca, İzmir, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu İmamoğlu Medya Patronu Aileleri Tek Tek Sayıp Eleştirdi: Bizi Dünyaya Rezil Etmeyin Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:17:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]