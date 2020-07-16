Kartal Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti" tutuldu - Son Dakika

Kartal Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti" tutuldu

Kartal Belediyesi, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde Kartal Meydanı'nda tutulan demokrasi nöbetine katıldı.

Kartal Belediyesi, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde Kartal Meydanı'nda tutulan demokrasi nöbetine katıldı.

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Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Kartal Belediyesi'ni temsilen Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Cengiz Türkmen katıldı. Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen etkinlikte Kartal Belediyesi görevlileri stant kurarak maske, su ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.


15 Temmuz 2016'da meydana gelen ve 251 vatandaşın şehit, 2196 vatandaşın gazi olduğu askeri kalkışmanın yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Demokrasi Nöbeti"nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve diğer kurumlar tarafından hazırlanan videolar ve sinevizyon gösterileri izlendi. Kızılay Kartal Şubesi'nin de çeşitli ikramlarda bulunduğu etkinlikte vatandaşlara, Türk Bayrakları dağıtıldı.


Sabaha kadar nöbet tutarak şehitlere saygılarını sunan vatandaşlara hitaben Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Eline Türk Bayrağı alarak mikrofonu devralan Demir, 15 Temmuz kalkışmasını; aklını, vicdanını ve şerefini emperyalist güçlere kiralayan ruhsuzların gerçekleştirdiğini belirterek bunların; olası bir savaşta düşmana karşı kullanılmak üzere üretilmiş tank ve silahları, halka doğrulttuğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara dolan halkın bu girişime karşı durduğuna değinen Abdullah Demir, demokrasinin ve milli iradenin çalınmasına müsaade edilmediğini, başta Şehit Ömer Halisdemir ve diğer şehitler olmak üzere Kartal'ın gururu şehitler Kemal Tosun ve Şükrü Bayrakçı'yı minnetle andığını belirterek demokrasi nöbetini şehitlere saygı adına tuttuklarını söyledi.


Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği "Demokrasi Nöbeti" 16 Temmuz sabahına kadar Kartal Meydanı Atatürk Anıtı önünde devam etti. - İSTANBUL

Kartal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kartal Meydanı'nda '15 Temmuz Demokrasi Nöbeti' tutuldu - Son Dakika

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