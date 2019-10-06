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Kartal nefes aldı!

35 dakika önce

Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahasındaki mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 8'e çıkarırken, şampiyonluk hedefindeki rakipleriyle arasındaki farkını da azalttı.

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Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahasındaki mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 8'e çıkarırken, şampiyonluk hedefindeki rakipleriyle arasındaki farkını da azalttı.


Süper Lig'in ilk 6 haftasında yalnızca 5 puan toplayan ve bu haftaya 16. sırada giren Beşiktaş, taraftarı önünde karşılaştığı Alanyaspor'u Burak Yılmaz ve Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti ve derin bir nefes aldı. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'nin mağlup olduğu, Galatasaray'ın da berabere kaldığı haftada kazanarak hanesine 3 puan yazdıran Beşiktaş, Fenerbahçe'yle aradaki farkı 3'e, Galatasaray'la da 2'ye indirdi. Kartal, lider Alanyaspor'un ise 6 puan gerisinde bulunuyor.


Taraftardan yoğun destek


Geride kalan 6 lig ve 2 Avrupa Ligi maçında alınan sonuçların ardından takıma ve teknik ekibe tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşısında takıma büyük destek verirken alınan galibiyette de pay sahibi oldu. Atılan gollerden sonra futbolcuların teknik ekibi de yanlarına alarak takım halinde bütünlük oluşturarak sevinmesi de dikkatlerden kaçmadı. Taraftarların desteği maçın ardından da devam etti. Takımı tribünlere çağıran siyah-beyazlılar, futbolculara üçlü çektirdi. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:36 Kaynak: İHA
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