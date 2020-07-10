Kartal Özmızrak: "İnşallah takımın önemli bir parçası olurum..." - Son Dakika

Kartal Özmızrak: "İnşallah takımın önemli bir parçası olurum..."

Üç yıl formasını giydiği ve 2018'de ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadığı Darüşşafaka Tekfen ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Obradoiro ile anlaşan 24 yaşındaki oyun kurucu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Üç yıl formasını giydiği ve 2018'de ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadığı Darüşşafaka Tekfen ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Obradoiro ile anlaşan 24 yaşındaki oyun kurucu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.


Obradoiro'ya transfer sürecini anlatan Kartal, "İlk teklif ocak ayında geldi. Sezon devam ettiği için Darüşşafaka Tekfen'den ayrılamayacağımı ilettim. Konu kapanmıştı ancak 1-2 ay sonra tekrar bir teklif gelince sevindim. Bu şansı değerlendirmek istedim. Antrenörlerimle konuştum. Kariyerim açısından güzel bir adım olabileceğini düşündüm. İyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. İnşallah zaman da bunu gösterir ve yanılmam." ifadelerini kullandı.


Yurt dışında Türkiye'yi temsil edeceği için mutlu olduğunu dile getiren milli basketbolcu, "Bugüne kadar kendime hep gerçekçi ve realist hedefler koymaya çalıştım. Adım adım buna ulaşabilmek beni sevindiriyor. Obradoiro, basketbol kültürü ve felsefesiyle bana uygun bir takım. Başantrenör Moncho Fernandez, benim basketbolumun onlara uygun olduğunu söyledi. Ben de izlediğim maçlarda bunu fark ettim. Uçuşlar açıldıktan sonra İspanya'ya gidip kente ve takıma alışmak istiyorum." diye konuştu.


- "İnşallah takımın önemli bir parçası olurum"


Obradoiro ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Kartal Özmızrak, takımın önemli bir parçası olmayı hedeflediğini aktardı.


Forma giyebileceği bir takımı tercih ettiğinin altını çizen Kartal, "Kendime hep kısa süreli ve gerçekçi hedefler koydum. Bu seneyi iyi geçirmek ve takımıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Obradoiro, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyecek. Obradoiro, bu sene 50. yılını da kutlayacak. İnşallah bu hedefler doğrultusunda takımın önemli bir parçası olurum." şeklinde görüş belirtti.


- "Böyle bir karar almam gerekiyordu"


Darüşşafaka Tekfen'de 3 yıl boyunca yeterli süreyi aldığını ve iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Kartal Özmızrak, şunları kaydetti:


"Darüşşafaka'da çok mutluydum. Ancak hedeflerim çok ağır bastı. Yurt dışına gidip kendimi denemek ve göstermek istiyordum. Darüşşafaka'dan güzel bir şekilde ayrılmak beni çok onurlandırdı. Çok güzel günler geçirdik. Ayrılırken de çok zorlandım. Aile ortamı yakalamıştım. Hedeflerim doğrultusunda böyle bir karar almam gerekiyordu. Önemli olan oyuncunun oynaması. Verdiğim bütün kararlarda oynayabileceğim yerlere gitmeyi seçtim. İspanya'da da böyle bir takıma gittiğimi düşünüyorum."


- "Milli takım ile en büyük hedefim madalya kazanabilmek"


Kartal Özmızrak, A Milli Takım ile en büyük hedefinin madalya kazanmak olduğunu belirtti.


Milli takım formasını giymenin önemli bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Kartal, "Milli takım ile en büyük hedefim madalya alabilmek. İnşallah bunu yaşayabiliriz. 2010 Dünya Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikte 15 yaşındaydım ve çok mutlu olmuştum. O zamandan bu yana hayalim, kürsüye çıkabilmek ve madalyayı takabilmek. İnşallah ona da bir gün erişiriz." değerlendirmesinde bulundu.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Kartal Özmızrak, Darüşşafaka, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:01 

Son Dakika Spor Kartal Özmızrak: 'İnşallah takımın önemli bir parçası olurum...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir 22:38 Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 19:25:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Özmızrak: "İnşallah takımın önemli bir parçası olurum..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]