Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu

22.12.2020 18:27
Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu, System.String[]

KARTAL Dragos Sahil Yolu'nda 3ç otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

KARTAL Dragos Sahil Yolu'nda 3ç otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada araçlar hasar gördü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Dragos Sahil Yolu Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre taksi şoförü, trafik ışıklarında sürücüsünün ani fren yaparak durdurduğu 34 BPT 401 plakalı otomobile çarpmamak hamle yaparak direksiyon kırdı. Taksi kaldırıma çıkarken 3 aracın karıştığı kaza meydan geldi. Yaralananın olmadığı kazada araçlar hasar gördü.Kaza nedeniyle sahil yolunda yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen trafik ekipleri alkol kontrolü yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekiciye yüklemesiyle trafik akışı normale döndü.


- İstanbul
Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal Sahil Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika


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