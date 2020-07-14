Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kartal sahil yolunda kontrolden çıkan otomobilin köprünün ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Kumcular mevkiinde, Pendik istikametinden gelen Mertcan Maden'in kullandığı 41 LC 484 plakalı Tofaş marka araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardından köprünün ayağına çarptı. Kazada sürücü Mertcan Maden ile otomobilde bulunan Eray Fasalı olay yerinde hayatını kaybetti, Ahmet Ö. ile Uğur A. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Ö. ile Uğur A. hastaneye kaldırılırken Mertcan Maden, Eray Fasalı'nın cenazeleri ise savcılığın incelemesinden sonra hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören Levent Babanoğlu adlı vatandaş, "Araç burada spin attı. Kaldırımın üstüne çıkarak köprünün altına girdi. Virajı alamadı. 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı" dedi.

(İHA)