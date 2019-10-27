Son Dakika Haberleri: Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı

Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı

1 saat önce

Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı Kartal sahil yolunda feci kazaİSTANBUL - Kartal sahil yolunda makas atarak süratle ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarparak durdu.

Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı

Kartal sahil yolunda feci kaza

İSTANBUL - Kartal sahil yolunda makas atarak süratle ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarparak durdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta oluşan hasar kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza Kartal sahil yolunda bu akşam 20: 30 sıralarında meydana geldi. 34 ZB 2080 plakalı aracıyla iddiaya göre makas atarak seyir halinde olan Recep Şahin direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü Recep Şahin olay yerine gelen ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri yoldaki trafik akışını güvenli şekilde sağladı.Öte yandan araçta oluşan hasar kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kartal sahil yolunda makas atan sürücü refüje çıktı

Recep Şahin, Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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