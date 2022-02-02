Üye Girişi
KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

02.02.2022 16:02

KARTAL Sahil Yolu'nda giden otomobilde yangın çıktı.

KARTAL Sahil Yolu'nda giden otomobilde yangın çıktı. Araçtan inen sürücü ve küçük kızı son anda kurtuldu. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Kartal Sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Barış Bayram yönetimindeki 34 J 9301 plakalı otomobil ilerlediği sırada bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan 5 yaşındaki kızı ile inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa süre içinde otomobilin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Araç sürücüsü Barış Bayram, "Arabadan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Daha sonra biz de arabayı kenara çektik. Hemen çocuğu alıp indim. Sonra araba yanmaya başladı. Biz de arabanın yanmasını bekledik. İzledik sadece başka bir şey yapamadık. Çok şükür bir şeyimiz yok." dedi.

KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Süper Lig tarihinin en fazla gol atan futbolcusu unvanına sahip! Gomis yeniden Galatasaray formasını giydi
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:30:52. #1.11#
SON DAKİKA: KARTAL SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement