Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım" - Son Dakika
Üye Girişi

Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım"

05.06.2022 03:52

Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım" - Denetimlerde eksik evrak, alkollü araç kullanmak ve abartı egzozdan toplam 31 bin 929 TL ceza kesildi İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal sahil yolunda...

Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım"

- Denetimlerde eksik evrak, alkollü araç kullanmak ve abartı egzozdan toplam 31 bin 929 TL ceza kesildi

İSTANBUL - İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal sahil yolunda yapılan denetimlerde eksik evrak, alkollü araç kullanmak ve abartı egzozdan dolayı sürücülere ceza yağdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleyen polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazıldı. Denetimlerde 4 otomobilin sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan, 1 sürücüye plakayı okunmaz hale getirmekten, 2 sürücüye gerekli ışıklarının çalışmamasından, 2 sürücüye araçlarında yapılan değişikliği ruhsata işletmemekten, 2 adet sürücüye cam filminden, 2 sürücüye muayenesiz otomobil kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye sis ve gece ışıklarını gerekli havaların dışında kullanmaktan, 1 sürücüye alkollü otomobil kullanmaktan, 7 motorsiklet sürücüsüne kasksız motorsiklet kullanmaktan, 3 sürücüye yüksek sesli müzikli araç kullanmaktan 30 sürücüye toplamda 31 bin 929 TL ceza yazıldı.

"Bir daha durursam suç bulmayın"

Trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolü sonrası sürücü 2.06 promil alkollü çıktı. Ehliyeti de olamayan sürücü polis ekiplerine, "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım" diyerek sitem etti.

Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım
Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım
Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım
Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım
Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım
Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım
Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım
Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım

YORUMLAR
500
3'ÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ: DUR, BİR POLİS ARKADAŞI ARAYACAĞIM 3'ÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ: DUR, BİR POLİS ARKADAŞI ARAYACAĞIM 'Dur bir polis arkadaşı arayacağım' diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza 'Dur bir polis arkadaşı arayacağım' diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: 'Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 04:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Denetimden kaçarken yakalanan alkollü sürücü: "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement