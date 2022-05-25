Kartal sahil yolundaki trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal sahil yolunda yapılan denetimlerde eksik evrak, alkollü araç kullanmak ve abartı egzozdan dolayı sürücülere ceza yağdı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi.

Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleyen polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazıldı.

Denetimlerde iki otomobilin sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri sürücülere 7 hafta içinde abartı egzozu sökmeleri için süre verdi. Ayrıca yapılan Denetimlerde 1 sürücüye ehliyetsiz olarak araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 1 kişiye de alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL ceza yazıldı.