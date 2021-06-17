Kartal Sahili'nde halatı kopan gemi başka bir gemiye yaslandı - Son Dakika

Kartal Sahili'nde halatı kopan gemi başka bir gemiye yaslandı

Kartal Sahili'nde demirli bulunan Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslandı.

Kartal Sahili'nde demirli bulunan Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslandı. Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-2 Römorkörü ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye botu ivedilikle olay bölgesine gönderildi. Kartal Sahili'nde halatı kopan gemi başka bir gemiye yaslanması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, "Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine Kurtarma-2 Römorkörümüz ve KIYEM-3 hızlı tahliye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi" şeklinde açıklama yapıldı. - İSTANBUL

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