KARTAL SAHİLİ'NDE DENİZDE EL BOMBASI BULUNDU - Son Dakika
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KARTAL SAHİLİ'NDE DENİZDE EL BOMBASI BULUNDU

21.08.2022 18:45
KARTAL SAHİLİ'NDE DENİZDE EL BOMBASI BULUNDU

KARTAL Sahili'nde serinlemek için denize girenler suyun yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası gördü.

KARTAL Sahili'nde serinlemek için denize girenler suyun yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası gördü. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar sürüyor.

Dragos Sahili'nde, saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde bir el bombası olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı. Denizde bulunan el bombasını imha etmek üzere bölgeye Sualtı Savunma Komandoları (SAS) sevk edildi.

El bombasını gören bir kişi, "Suya girdik. Balıkları izliyorduk maske ve gözlükle. Suda el bombasını fark ettim. Pimi üzerinde, o çekip de attıkları mandalı tamamen bantlanmışlar. Ağabeyime söyledim. Girdi baktı teyit etti. Polisleri aradık. Polisler de sağ olsunlar hemen geldiler. Etrafı abluka altına aldılar" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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