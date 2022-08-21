El bombasını gören bir kişi, "Suya girdik. Balıkları izliyorduk maske ve gözlükle. Suda el bombasını fark ettim. Pimi üzerinde, o çekip de attıkları mandalı tamamen bantlanmışlar. Ağabeyime söyledim. Girdi baktı teyit etti. Polisleri aradık. Polisler de sağ olsunlar hemen geldiler. Etrafı abluka altına aldılar" dedi.

Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KARTAL SAHİLİ'NDE DENİZDE EL BOMBASI BULUNDU - Son Dakika

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