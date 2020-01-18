Kartal sahilinde 75 yaşındaki kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal sahilinde 75 yaşındaki kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Kartal sahilinde 75 yaşındaki kadın cesedi bulundu

6 saat önce

Kartal Kordonboyu sahil yolunda 75 yaşındaki bir kadının cesedi denizde bulundu.

Kartal sahilinde 75 yaşındaki kadın cesedi bulundu, System.String[]

Kartal Kordonboyu sahil yolunda 75 yaşındaki bir kadının cesedi denizde bulundu. Yaşlı kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kartal Atalar Mahallesi Kordonboyu sahil yolunda sabah 09.30 sıralarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kadın olduğunu fark etti. Vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının cansız bedenini denizden karaya çıkardı.


Damadı teşhis etti


Öte yandan dün akşam saatlerinde kaybolduğu öğrenilen kadını sahilde aramak için yola çıkan damadı, cesedin kayınvalidesi Cennet Mirzanlı'ya ait olduğunu teşhis etti.


"Dün akşamdan bu yana kayıpmış"


Olayı gören bir vatandaş, "Sabah yürüyüşüne çıkmıştım. Burada kalabalık görünce geldim. Teyzenin suyun içinde yüzü dönüktü. Dün akşamdan bu yana kayıpmış herhalde. Hemen polis ekiplerine haber verdik. 75 yaşındaymış, damadı dedi. Dün akşamda bu yana arıyorlarmış sahilde" diye konuştu.


Yaşlı kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Kartal, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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