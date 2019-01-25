Kartal Sahilinde Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belli Oldu

KARTAL Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu.

KARTAL Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin Tuba Çakıl'a ait olduğu belirlenirken eşi Eniz Çakıl'ın 3 gün önce polis merkezine giderek eşi için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.



Kartal Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında saat 15.30 sıralarında deniz yüzeyinde ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildiridi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin çıkarılması için olay yerine deniz polisi istendi. Denizden çıkartılan cesette herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. 35-40 yaşlarında olduğu düşünülen kadın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinden sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yakın zamanda kayıp müracaatlarında bulunulan kişilerin footğraflarını inceledi. İncelemede cesedin, 3 gün önce eşi Eniz Çakıl tarafından polis merkezini kayıp müracaatı yapılan Tuba Çakıl'a ait olduğunu belirledi. Çakıl'ın ailesi teşhis için hastaneye çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- İstanbul

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