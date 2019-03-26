Kartal Sahilinde Ceset Bulundu
1 saat önce
Kartal sahilinde ceset bulunduİSTANBUL - Kartal sahilinde, erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede rastlandı.
Kartal sahilinde ceset bulundu
İSTANBUL - Kartal sahilinde, erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede rastlandı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:07 Kaynak: İHA
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