Kartal sahilinde ceset bulundu



İSTANBUL - Kartal sahilinde, erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede rastlandı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor

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