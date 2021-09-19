Kartal Sahili'nde "Dünya Temizlik Günü" etkinliği - Son Dakika

Estonya'da 2008 yılında başlayan dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi "Let's Do It" e Kartal Belediyesi de eş zamanlı olarak destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Temizlik Günü etkinliklerine "Haydi Kartal Sen de Temizle" sloganı ile katılan Kartal Belediyesi ekipleri, Kartal sahil bandı olmak üzere ilçede birçok noktada temizlik seferberliği başlattı.

"Atıksız Bir Dünya" mottosu ile her yıl eylül atında çöp körlüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın 180 ülkesinden 50 milyondan fazla gönüllünün eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği çöp ve atık madde toplama etkinliği kapsamında, Kartal da büyük bir temizlik çalışmasına sahne oldu.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre gönüllülerinin de desteği ile Kartal sahil bandını yürüyerek yerlere ve kayalıkların arasına atılmış çöp ve atık maddeleri topladı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve birim müdürlerinin de yer aldığı etkinlikte ekipler, Dragos Su Sporları Merkezi'nin çevresinden başlayarak tüm sahil bandı boyunca çöp ve atık maddelerini toplayarak çöp araçlarına aktardı.

Sürdürülebilir bir çevre ve çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyerek düzenlenen etkinlikte yüzlerce kilo çöp ve atık toplandı.

Kartal Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Deniz Karacan, "İstanbul genelinde şu an 28 bölgede bu çevre hareketi yapılmaktadır. Amacımız çevreye karşı duyarlılığı, farkındalığı artırmak, Temiz çevre, temiz Kartal'la için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." dedi.