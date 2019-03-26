Son Dakika Haberleri: Kartal Sahilinde Erkeğe Ait Olduğu Düşünülen Bir Cesede Rastlandı.

Kartal Sahilinde Erkeğe Ait Olduğu Düşünülen Bir Cesede Rastlandı.

1 saat önce

Kartal sahilinde erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede rastlandı.

Kartal Sahilinde Erkeğe Ait Olduğu Düşünülen Bir Cesede Rastlandı., System.String[]
Kartal sahilinde erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede rastlandı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim İstanbul- Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu Sahilde Erkek Cesedi Bulundu - İstanbul
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:43:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal Sahilinde Erkeğe Ait Olduğu Düşünülen Bir Cesede Rastlandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]