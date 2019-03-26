Kartal Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Kartal sahilinde erkek cesedi bulunduİSTANBUL - Kartal sahilinde kayalıklar arasında bir erkek cesedi bulundu.

Kartal sahilinde erkek cesedi bulundu



İSTANBUL - Kartal sahilinde kayalıklar arasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 25 yaşındaki T.A.'ya ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil yolunda sabah saatlerinde yürüyen vatandaşlar, sahildeki kayalıklarda başından yaralanmış halde yatan birini gördüler. Vatandaşlar kayalıklarda yatan adamın nabzını kontrol ettiler, nabzın atmadığın anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kayalıklarda yatan adamın öldüğünü belirlerken, cesedin 25 yaşındaki T.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol atına aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından 25 yaşındaki adamın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

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