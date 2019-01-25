Son Dakika Haberleri: Kartal Sahilinde Kadın Cesedi Bulundu

Kartal Sahilinde Kadın Cesedi Bulundu

2 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKartal Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu.

Kartal Sahilinde Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Kartal Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin çıkarılması için olay yerine deniz polisi istendi. Denizden çıkartılan cesette herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. 35-40 yaşlarında olduğu düşünülen kadın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinden sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Denizdeki cesedin görüntüsü

-Vatandaşlardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Deniz Polisinden görüntü

-Olay yeri görüntüsü

-Genel ve Detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:32 Kaynak: DHA

Kartal, 3. Sayfa, Güncel
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