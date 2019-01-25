Kartal Sahilinde Kadın Cesedi Bulundu
1 saat önce
KARTAL Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu.
KARTAL Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin çıkarılması için olay yerine deniz polisi istendi. Denizden çıkartılan cesette herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. 35-40 yaşlarında olduğu düşünülen kadın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinden sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:00 Kaynak: DHA
35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı
Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı
Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı