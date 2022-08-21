Kartal'da sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı. Cismin el bombası olduğunu iddia eden çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi ve kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kartal sahilinde patlamaya hazır el bombası bulundu! Vatandaşların fark ettiği bomba, ekipler tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika

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