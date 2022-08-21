Kartal'da sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı. Cismin el bombası olduğunu iddia eden çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi ve kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi.
Bomba olduğu değerlendirilen parçayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse SAS ekipleri de adrese sevk edildi.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan, "Denizde sarılı bir şekilde bulunan el bombası olduğunu fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kartal sahilinde patlamaya hazır el bombası bulundu! Vatandaşların fark ettiği bomba, ekipler tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika