Kartal sahilinde patlamaya hazır el bombası bulundu! Vatandaşların fark ettiği bomba, ekipler tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kartal sahilinde patlamaya hazır el bombası bulundu! Vatandaşların fark ettiği bomba, ekipler tarafından kontrol altına alındı

21.08.2022 18:39

İstanbul'da Kartal Sahili'nde yüzen vatandaşlar, kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte patlamaya hazır el bombası buldu. Bomba, yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Kartal'da sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı. Cismin el bombası olduğunu iddia eden çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi ve kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi.

Kartal Sahil'de bomba paniği! Patlamaya hazır haldeyken vatandaşlar buldu

SAS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Bomba olduğu değerlendirilen parçayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse SAS ekipleri de adrese sevk edildi.

Kartal Sahil'de bomba paniği! Patlamaya hazır haldeyken vatandaşlar buldu

"DENİZDE SARILI BİR ŞEKİLDE DURUYORDU"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan, "Denizde sarılı bir şekilde bulunan el bombası olduğunu fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik" dedi.

Kartal Sahil'de bomba paniği! Patlamaya hazır haldeyken vatandaşlar buldu
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal sahilinde patlamaya hazır el bombası bulundu! Vatandaşların fark ettiği bomba, ekipler tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal sahilinde patlamaya hazır el bombası bulundu! Vatandaşların fark ettiği bomba, ekipler tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika
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